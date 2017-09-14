Стало известно время начала игр сборной России с командами Ирана и Южной Кореи

Стало известно время начала товарищеских матчей сборной России с командами Ирана и Южной Кореи в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018. Как сообщает официальный «Твиттер» российской национальной команды, 7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана