Сборная России сыграет с командами Южной Кореи и Ирана

Сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года, проведёт два контрольных матча. Соперниками российской национальной команды станут сборные Южной Кореи и Ирана. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.
7 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Южной Кореи, матч состоится в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена». 10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдет на «Казань Арене».
О времени начала игр будет сообщено дополнительно.