«Брага» одолела «Хоффенхайм», «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» сыграли вничью

«Брага» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы обыграла «Хоффенхайм» — 2:1.
Счёт в середине первого тайма открыл нападающий немецкой команды Сандро Вагнер, но полузащитник португальцев Жоау Карлуш перед самым свистком на перерыв восстановил равновесие на табло. Решающий гол на счету форварда гостей Диего Соузы, поразившего ворота Оливера Баумана на 50-й минуте встречи.
В параллельном матче группы C «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» так и не смогли забить ни одного гола за 90 минут.