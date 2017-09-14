175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Брага» одолела «Хоффенхайм», «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» сыграли вничью

14 сентября 2017, четверг. 21:54 Футбол

«Брага» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы обыграла «Хоффенхайм» — 2:1.

Счёт в середине первого тайма открыл нападающий немецкой команды Сандро Вагнер, но полузащитник португальцев Жоау Карлуш перед самым свистком на перерыв восстановил равновесие на табло. Решающий гол на счету форварда гостей Диего Соузы, поразившего ворота Оливера Баумана на 50-й минуте встречи.

В параллельном матче группы C «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» так и не смогли забить ни одного гола за 90 минут.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1 : 2
Брага
Брага, Португалия
1:0 – Вагнер – 24, 1:1 – Карлуш – 45+1, 1:2 – Соуза – 50
Лига Европы. Группа C. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
0 : 0
Лудогорец
Разград, Болгария
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Брага Лудогорец Хоффенхайм
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
22:24 Геркус: матч в Дании был самым сложным для «Локо», остальные должны быть проще
22:18 Сёмин: ничья — нормальный результат для «Локомотива», хотя хотели большего
22:13 Мещеряков: с каждой игрой в Лиге Европы мандраж у «Локомотива» будет уменьшаться
22:13 Эштреков: 0:0 — нормально для первой игры, но «Локо» нужно прибавлять в атаке
21:58 Геркус: от матча «Локомотива» с «Копенгагеном» остались смешанные впечатления
21:55 «Аталанта» разгромила «Эвертон», «Лион» упустил победу в матче с «Аполлоном»
21:54 «Брага» одолела «Хоффенхайм», «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» сыграли вничью
21:52 Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью
21:51 Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»
21:51 «Милан» разгромил «Аустрию» благодаря хет-трику А. Силвы, АЕК одолел «Риеку»
21:50 «Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»
21:32 Начало матча «Арсенал» — «Кёльн» отложено на час
21:32 Нападающий «Баварии» Коман оштрафован на € 5 тыc. за домашнее насилие
21:29 РФС разрешил «Амкару» зарегистрировать Форбса после закрытия трансферного окна
21:10 Калиниченко: Ещенко — хороший парень, боец, но Лига чемпионов — не его уровень
20:44 Дзюба и Мевля — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Вардаром»
20:43 Скауты 25 европейских клубов посетили матч «Бенфика» — ЦСКА
20:40 Дисквалификация защитника «Реала» Марсело сокращена до одного матча
20:20 Кришито: «Зенит» хочет выиграть ЛЕ, это был бы первый трофей клуба в Европе
20:18 Петреску отклонил предложение возглавить сборную Румынии
20:05 Студенты ДГТУ выиграли первый турнир нового сезона НСФЛ
20:00 Веденеев: таких проблем, как у «Спартака», у «Зенита» с «Вардаром» не возникнет
19:59 «Ливерпуль» обратился в УЕФА в связи с открытым в отношении «Спартака» делом
19:58 Оланаре и Головин тренируются в общей группе ЦСКА после матча с «Бенфикой»
19:39 Радимов: для «Зенита» стратегически важно начать групповой этап ЛЕ с победы
19:39 Геркус: «Копенгаген» — сильная команда, но «Локо» выйдет с настроем победить
19:38 Рауш: я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на фланге
19:32 Даум покинул пост главного тренера сборной Румынии
19:32 «Сток Сити» продлил контракт с сенегальским нападающим Диуфом
19:25 Новак: мягким Кононова назвать нельзя, а у Калитвинцева нестандартные методы
19:20 Орлов: в «Халле» Слуцкий попал в сложную ситуацию. Кто ему даст хороших игроков?
19:20 Утверждено распределение квот конфедераций на участие в ОИ-2020 в Токио
19:10 Тарханов: в «Ельцин Центре» мне запомнилось всё, я же участвовал в выборах
19:04 Футболисты «Урала» побывали на экскурсии в «Ельцин Центре»
19:03 ФИФА утвердила сроки проведения клубного чемпионата мира в 2018 году
18:56 Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Копенгагеном»
18:56 Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран в ноябре
18:46 Тарханов: Григорьев действительно покинул «Урал», это было моё решение
18:45 Орлов: «Вардар» для «Зенита» очень серьёзный соперник
18:42 ФИФА утвердила процедуру жеребьёвки финальной части ЧМ-2018
18:35 «Вардар» — о матче с «Зенитом»: настал величайший день в истории клуба
18:35 Лепёхин: «Зенит» победит 2:0, а Кокорин обязан огорчить «Вардар»
18:32 Орлов: самое удивительное — слова Карреры о том, что он даром заменил Промеса
18:24 Баклан будет маскотом стадиона «Санкт-Петербург»
18:05 В. Баринов: «Копенгаген» — сильнейшая команда из всех, доставшихся «Локомотиву»
Все новости RSS
Партнерский контент