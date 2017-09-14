«Тракай» — «Вардару»: ещё не поздно решить вопрос с Максимовым цивилизованно

В «Тракае» прокомментировали ситуацию вокруг российского нападающего Максима Максимова, подписавшего летом контракт с «Вардаром», но до сих пор не имеющего права выступать за македонский клуб. Литовский клуб убеждён, что трансфер форварда в «Вардар» был совершён незаконно.
«Переход Максимова из „Тракая“ в „Вардар“ официально не состоялся, тем более что никаких переговоров о сделке не проводилось. Македонский клуб не мог выкупить контракт игрока, поскольку в нём не было прописано суммы отступных. Без письменного разрешения ни „Вардар“, ни кто-либо ещё просто не мог приобрести Максима. „Вардар“ официально объявил о переходе Максимова, несмотря на то что контракт игрока с нашим клубом по-прежнему в силе. Поэтому мы считаем, что действия „Вардара“ нарушают регламент ФИФА.
Если Максимов не вернётся в „Тракай“ в ближайшие дни, это будет означать прекращение контракта без законной причины. В этом случае очень серьёзные санкции будут наложены как на игрока, так и на „Вардар“. Согласно регламенту, этому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон. Мы не уверены, что „Вардар“ осознаёт всю серьёзность ситуации, но ещё не поздно решить вопрос цивилизованно.
У Максимова нет возможности играть не только в Лиге Европы, но и в чемпионате Македонии, как и в любом другом национальном первенстве. У него действующий контракт с „Тракаем“, и никто не может представлять чужой клуб, не расторгнув договор», — приводит слова представителя «Тракая» пресс-служба клуба со ссылкой на македонскую прессу.