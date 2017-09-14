Нигматуллин: «Локомотив» и «Копенгаген» разыграют первое место в группе

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал ничейный результат матча москвичей с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Результат нормальный, но матч скучный, моментов особо не было. На гол не наиграли ни те, ни другие. «Локомотиву» не хватило более агрессивной игры в атаке. Хорошо, что не пропустили, набрали очко в гостях. Обе команды хотели играть вторым номером, и безголевая ничья будто бы всех устраивала.
«Локомотив» и «Копенгаген» — фавориты этой группы, и именно они должны разыграть первое место, так что в Москве нужно будет обыгрывать датчан и набирать очки в остальных матчах», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Помимо «Локомотива» и «Копенгагена», в группе F находятся «Шериф» и «Фастав», которые также сыграли вничью — 0:0.