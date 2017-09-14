Геркус: от матча «Локомотива» с «Копенгагеном» остались смешанные впечатления

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничейный результат матча с «Копенгагеном» (0:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
«Ничья с такой сильной командой, как „Копенгаген“, — это неплохо. Какие впечатления оставил матч? Смешанные», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
В следующем туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в Москве сыграет с чешским «Фаставом» (28 сентября), а «Копенгаген» сразится в гостях с молдавским «Шерифом».
«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»