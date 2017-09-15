Фурсенко подарил болельщику «Зенита» галстук в честь победы над «Вардаром»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что в честь победы команды над «Вардаром» (5:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы он подарил галстук одному из болельщиков команды.
«Болельщик попросил у меня галстук, но мой — фартовый, всегда его надеваю. Поэтому я спросил галстук у своего коллеги. Обещал болельщику, что отдам галстук, но не говорил, что мой. Поэтому коллега любезно предоставил галстук, и мы его вручили болельщику. Мы никогда болельщиков не обманываем», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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