Фернандо Торрес: впереди у меня много лет в профессиональном футболе

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес отметил, что в ближайшем будущем не собирается завершать профессиональную карьеру. Одновременно 33-летний футболист почеркнул, что хотел бы всегда играть важную роль для команды.
«Я обещаю каждый раз играть с полной самоотдачей, когда буду выходить на поле. Именно этого и просят болельщики «Атлетико». Впереди у меня много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Именно это меня и стимулирует», — приводит слова Торреса Marca.
Действующий контракт Торреса со столичным клубом рассчитан до лета 2018 года.
Торрес: хотел бы завершить карьеру в «Атлетико»