«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио интересен «Интеру». Инициатива принадлежит спортивному директору нерадзурри Вальтеру Сабатини, который пытался заполучить 22-летнего француза, ещё работая в «Роме». Об этом сообщает Calciomercato.
Сабатини пытался договориться о переходе Рабио три года назад, но тогдашний главный тренер римлян Руди Гарсия в услугах Адриена заинтересован не был. После этого хавбек успел продлить контракт с парижанами до 2019 года. Оценивается полузащитник в € 18 млн.
В нынешнем сезоне француз принял участие в 7 официальных матчах за «ПСЖ», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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