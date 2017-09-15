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«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Рабио

15 сентября 2017, пятница. 12:53 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио интересен «Интеру». Инициатива принадлежит спортивному директору нерадзурри Вальтеру Сабатини, который пытался заполучить 22-летнего француза, ещё работая в «Роме». Об этом сообщает Calciomercato.

Сабатини пытался договориться о переходе Рабио три года назад, но тогдашний главный тренер римлян Руди Гарсия в услугах Адриена заинтересован не был. После этого хавбек успел продлить контракт с парижанами до 2019 года. Оценивается полузащитник в € 18 млн.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 7 официальных матчах за «ПСЖ», забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник: Calciomercatonews Сообщить об ошибке
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Интер ПСЖ Адриен Рабио Трансферы
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
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