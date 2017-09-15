В Омске встретили трофей Кубка чемпионата мира, который летом 2018 года пройдёт в России. Об этом говорится на портале правительства Омской области. Трофей будет находиться в Омске с 15 по 17 сентября.
Сегодня Кубок встречали на стадионе «Красная звезда». Участниками презентации в Омске главного футбольного трофея планеты стали официальные лица, почётные гости во главе с экс-игроком сборной Испании Альбертом Риерой, представители СМИ и юные омские футболисты.
Гости увидели выступления «рукопашников» и мастеров силового жонглирования, гимнасток и девушек из группы поддержки футбольного «Иртыша». На «Красную звезду» кубок в специальном сейфе доставила команда секьюрити, ответственная за круглосуточную охрану «объекта». По словам организаторов, в Омск прибыл именно оригинал трофея (а не его копия), выполненный из чистого золота и весящий 6,175 кг.
Кульминацией стало освобождение стеклянного «короба» с кубком от чёрной шёлковой ткани, которой он был укрыт. Участниками памятного момента стали заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков, официальный представитель ФИФА Лукас Рэчоу, а также испанский футболист Альберт Риера.
От имени правительства Омской области организаторов уникального тура за «возможность видеть самую главную футбольную святыню» поблагодарил Владимир Компанейщиков и выразил уверенность, что «те ребята, которые присутствуют сегодня на церемонии, наверняка, поставят себе цель когда-нибудь прикоснуться к этому кубку. А это могут сделать только победители или президенты». По мнению зампреда регионального правительства, приезд такого трофея в Омск повысит интерес жителей к футболу и приведёт ещё больше мальчишек и девчонок в футбольные секции.
Омск стал вторым городом России после Красноярска, куда кубок прибыл в рамках своего официального турне, затрагивающего 24 города нашей страны и более 50 стран мира.
В Омске встретили кубок чемпионата мира