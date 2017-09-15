«Реал» официально продлил контракт с Иско

Полузащитник «Реала» Иско официально продлил контракт со своим нынешним клубом. Произошло это на специальной пресс-конференции, которая проходит в эти минуты. Новый договор с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года. Прежний договор терял юридическую силу в конце сезона-2017/18.
Иско играет за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из «Малаги». Всего на счету испанского футболиста 197 официальных матчей за мадридский клуб, 34 гола и 46 результативных передач.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте составит € 700 млн.
«Реал» достиг договорённости с Иско о продлении контракта