Бабаев: Смолов был готов на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что минувшим летом «армейцы» вели переговоры о переходе нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова.
«Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И аренду Смолова в том числе. Причём были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Фёдор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА. Но «Краснодар» не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрёка в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал», — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Даниле Игнатову.
Полное интервью с Романом Бабаевым читайте на «Чемпионате».