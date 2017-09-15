Жевнов: сборная Беларуси с каждым циклом становится слабее

Тренер сборной Беларуси Юрий Жевнов выразил мнение, что национальная команда становится всё слабее, а также поддержал решение полузащитника «Ростова» Тимофея Калачёва завершить карьеру в сборной.
«Что сейчас происходит со сборной? Могу изложить свой взгляд. Как ни грустно, но с каждым циклом наша команда становится слабее. Это отмечают практически все. Идёт смена поколений, с этим многие команды сталкиваются. У нас же она проходит особенно болезненно — нет результата, нет игры. Я впервые попал в сборную в 2002 году, и, если посмотреть на состав, легко заметить: команда понемногу ослабевала. Можно даже просто проанализировать, где ребята играли раньше и где сейчас. Я и про Европу, и про Россию. Были легионеры из сильных команд. Теперь же, кроме представителей ведущих российских команд Мартыновича и Калачёва, который к тому же завершил карьеру в сборной, и выделить некого.
Калачёв на протяжении нескольких сезонов — один из лучших полузащитников в РФПЛ. Отдаёт много передач. Капитан «Ростова», лидер, в прошлом году едва не стал чемпионом, неплохо пошумел в еврокубках. Тимофей усилил бы не только нашу сборную. Сейчас у него открылось второе дыхание. Но Калачёв не железный. Возраст всё-таки не обманешь. Знаю его проблемы: он играет через боль, на уколах. И это нормальное человеческое желание – удачно выступать за клуб и немного продлить свой футбольный век. Не факт, что его хватило бы и на «Ростов», и на сборную. Мы близко общаемся, и я поддерживаю его решение завершить выступления за национальную команду», — цитирует Жевнова «Прессбол».
В сентябре Беларусь после домашнего поражения от Швеции (0:4) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А лишилась шансов получить путёвку на мировое первенство.