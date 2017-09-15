Божович: матч с «Динамо» был для «Арсенала» очень трудным психологически

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнюю победу над московским «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.
«Очень трудная игра для нас психологически. В прошлый раз мы проиграли здесь «Амкару», и очки в Ростове-на-Дону были нам очень нужны. Мы начали плохо, у «Динамо» было два хороших момента. Если бы они забили, нам пришлось бы труднее. Главное, мы взяли три очка.
Ткачёв? Он сам понимает, что ему какое-то время необходимо для набора кондиций. Он сыграл, сколько мог, перед матчем я спрашивал его, сколько он готов играть. Замены? Если хотите критиковать тренера, скажите, что он делает замены не те или слишком поздно. Но бывает так, что вы достигаете положительного результата, и не надо ничего трогать.
Почему Беляев отмечал гол вальсом? Я спрашивал его не об этом, а о том, почему он обрезал команду в одном из моментов», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.