Клопп объяснил, как «Ливерпуль» будет справляться с потерей Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, как его команда будет справляться с потерей нападающего Садио Мане, который получил трёхматчевую дисквалификацию по итогам гостевой игры 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:5).
«Мы уже несколько дней знали, что Мане не сыграет в ближайших матчах. Ещё перед началом сезона нам было очевидно, что в какой-то момент он нам не сможет нам помочь. Именно поэтому строили команду, чтобы на такие случаи у нас были варианты. Фирмино уже играл на левом фланге в этом сезоне, Коутиньо тоже может сыграть на этой позиции, как и Окслейд-Чемберлен. Есть и другие варианты, и это хорошо. Мы можем поменять игровую систему. Всегда сложно заменить игроков топ-уровня в хорошей форме, но в конце прошлого сезона мы уже играли без Мане, и большую часть матчей смотрелись хорошо», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».