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Клопп объяснил, как «Ливерпуль» будет справляться с потерей Мане

16 сентября 2017, суббота. 09:39 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, как его команда будет справляться с потерей нападающего Садио Мане, который получил трёхматчевую дисквалификацию по итогам гостевой игры 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:5).

«Мы уже несколько дней знали, что Мане не сыграет в ближайших матчах. Ещё перед началом сезона нам было очевидно, что в какой-то момент он нам не сможет нам помочь. Именно поэтому строили команду, чтобы на такие случаи у нас были варианты. Фирмино уже играл на левом фланге в этом сезоне, Коутиньо тоже может сыграть на этой позиции, как и Окслейд-Чемберлен. Есть и другие варианты, и это хорошо. Мы можем поменять игровую систему. Всегда сложно заменить игроков топ-уровня в хорошей форме, но в конце прошлого сезона мы уже играли без Мане, и большую часть матчей смотрелись хорошо», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

FA отклонила апелляцию «Ливерпуля» на трёхматчевую дисквалификацию Мане
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Роберто Фирмино Садио Мане Филиппе Коутиньо Юрген Клопп
Новости. Футбол
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