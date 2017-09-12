FA отклонила апелляцию «Ливерпуля» на трёхматчевую дисквалификацию Мане

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию «Ливерпуля» на сокращение трёхматчевой дисквалификации нападающего Садио Мане, сообщается на официальном сайте организации.
Сенегалец получил прямую красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), после того как попал ногой в лицо вратарю соперника Эдерсону Мораесу. В результате столкновения бразильский голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.
Из-за трёхматчевой дисквалификации Мане не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Бёрнли» (16 сентября) и «Лестер Сити» (23 сентября) в АПЛ, а также пропустит ещё одну игру с «лисами» (19 сентября) в Кубке лиги.
Мане: мне очень жаль, что Эдерсон пострадал из-за нашего случайного столкновения