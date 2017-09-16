Марсель Коллер покинет пост главного тренера сборной Австрии спустя 6 лет работы

Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер покинет занимаемую должность. Федерация футбола страны не будет продлевать контракт с 56-летним специалистом, который истечёт в конце этого года, информирует АР.
Под руководством Коллера, который работает с командой с 2011 года, австрийская сборная пробилась в финальную часть Евро-2016 – этот турнир стал для нее первым после ЧМ-1998.
Под руководством Коллера сборная Австрии провела 54 матча, выиграла 23 раза и проиграла 16 матчей, 15 встреч завершились вничью.
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