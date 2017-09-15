Аргентинец Бауса сменил ван Марвейка на посту главного тренера Саудовской Аравии

Специалист из Нидерландов Берт ван Марвейк покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии. Новым главным тренером сборной стал Эдгардо Бауса, который до апреля текущего года трудился в тренерском штабе национальной команды Аргентины.
Команда под руководством 65-летнего голландского специалиста на прошлой неделе обеспечила себе путёвку в финальный турнир чемпионата мира — 2018 в России.
«Переговоры окончены. На прошлой неделе после квалификации на чемпионат мира был уволен ряд моих сотрудников, что, я думаю, неприемлемо. Теперь я читаю новости в СМИ о моём преемнике, так что теперь я знаю, что всё кончено», — цитирует ван Марвейка издание NOS.
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Эдгардо Бауса покинул пост главного тренера сборной Аргентины