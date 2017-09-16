Моуринью сомневается, что Лукаку побьёт рекорд Руни по голам за «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (17 сентября) рассказал, почему нападающему Ромелу Лукаку будет трудно побить рекорд бывшего форварда манкунианцев Уэйна Руни по числу голов за клуб (253 мяча в 559 играх).
«Думаю, что Уэйн провёл 10 лет своей карьеры в другой Премьер-лиге, по сравнению с нынешней. Он выступал в чемпионате Англии, в котором было проще забивать голы не только из-за разницы между топ-клубами и всеми остальными, но и из-за тактических особенностей. Думаю, сейчас команды АПЛ гораздо больше ориентированы на оборону, поэтому забивать стало намного сложнее», — цитирует Моуринью FourFourTwo.
Лукаку: очень рад дебюту в Лиге чемпионов