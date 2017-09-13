Лукаку: очень рад дебюту в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал победу команды над «Базелем» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бельгиец в этой встрече отметился голом.
«Сегодня я получил большое удовольствие. Думаю, как команда мы можем играть лучше, и об этом также говорил тренер, но результат хороший. И я очень рад дебюту в Лиге чемпионов. Когда соперник плотно играет в обороне, нужно стремиться атаковать по флангам, что мы и делали. Наша команда часто доставляла мяч в штрафную. Чувствую потрясающую поддержку партнёров, мне постоянно помогает тренер, и моя ежедневная упорная работа приносит плоды. Довольствоваться нынешним уровнем нельзя — нужно стремиться прогрессировать, что мы и стремимся делать», — приводит слова Лукаку пресс-служба УЕФА.
Видео гола Лукаку можно посмотреть в «Твиттере».