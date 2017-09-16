Ярмоленко: положение в группе запутанное, но всё зависит лишь от сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.
«Всё слишком запутанно, но всё зависит только от нас. Выигрывай два поединка — и второе место точно в кармане. Такая ситуация прогнозировалась перед началом квалификации. В нашей группе каждый может обыграть каждого. И наоборот.
Лёгкой прогулки в матче с Косово мы не ждём. Будет тяжёлая игра. Даже в поединке первого круга, в котором мы победили со счётом 3:0, было видно, что это не Сан-Марино, не в обиду этой сборной будет сказано. С каждым годом в футболе остаётся все меньше и меньше, как пишут журналисты, карликов. У косоваров крепкая команда, и во встрече с хорватами они это доказали. Так что мы готовимся к тяжёлому матчу. Ответственность будет колоссальная. Все понимают: не выиграем — о чемпионате мира можно забыть.
Согласен ли, что хорваты в этом году как-то сдали? Может, они посчитали, что уже решили задачу — не знаю. Чуть расслабились. Но там команда хорошая. Соберутся в любой момент», — цитирует Ярмоленко «Команда №1».