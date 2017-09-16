«Ювентус» летом отклонил предложение «Зенита» о трансфере Ругани

«Ювентус» в летнее трансферное окно отклонил три предложения по поводу трансфера защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Sport Mediaset.
Приобрести футболиста намеревались «Зенит», «Арсенал» и «Наполи». Однако руководство «старой синьоры» отказалось отпускать итальянского защитника.
Действующий контракт 23-летнего Ругани с чемпионами Италии рассчитан до 30 июня 2021 года.
В составе «Ювентуса» воспитанник «Эмполи» в общей сложности провёл 44 матча и забил три мяча.
Защитник «Ювентуса» Ругани продлил контракт с клубом до 2021 года