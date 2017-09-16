«Зенит» вырвал победу в матче молодёжного первенства с «Уфой»

В матче 10-го тура российского молодёжного первенства «Зенит» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил нападающий Илья Воробьёв.
Таким образом, «Зенит» набрал 17 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» с таким же количеством очков находится строчкой ниже, уступая команде из Санкт-Петербурга только по дополнительным показателям.