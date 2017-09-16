«Тосно» и «Спартак» сыграли вничью в молодёжном первенстве

В матче 10-го тура молодёжного первенства России в Санкт-Петербурге встречались «Тосно» и «Спартак».
Красно-белые открыли счёт незадолго до конца первого тайма — на 38-й минуте отличился Солтмурад Бакаев. Хозяева поля сумели отыграться на 61-й минуте — счёт сравнял Юрий Ярцев.
В таблице молодёжного чемпионата «Тосно» (12 очков) занимает 11-е место, а «Спартак» (13) располагается на девятой позиции.
С подробным календарём первенства молодёжных команд сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».