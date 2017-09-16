Гол и результативный пас Аршавина помогли «Кайрату» разгромить «Тараз»

В матче 27-го тура чемпионата Казахстана «Тараз» принимал «Кайрат». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Жерар Гоу, Чума Анене, дубль оформил Бауыржан Исламхан, ещё один гол забил российский нападающий Андрей Аршавин, который к тому же записал в свой актив голевую передачу. За «Тараз» отличился Жакып Кожамберды.
«Кайрат» (62 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Тараз» (29) находится на седьмой строчке.
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Чемпионат Казахстана, 27-й тур
«Тараз» — «Кайрат» — 1:5 (0:1)
Голы: Гоу, 17 (0:1); Исламхан, 52 (0:2); Исламхан, 64 (0:3); Кожамберды, 83 (1:3); Анене, 87 (1:4); Аршавин, 89 (1:5).