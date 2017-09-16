Петраков: нужно извиниться перед фанатами за бездарные матчи в исполнении «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков эмоционально отреагировал на поражение в матче 14-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» (1:2).
«Какие тут могут быть комментарии? Наверное, нужно мне прежде всего попросить извинения у наших болельщиков за такие бездарные матчи, которые мы проводим. Не хочу кого-то из футболистов обвинять – выигрывает и проигрывает команда. А уж кто как играл… Болельщики у нас – достаточно опытные люди, могут разобраться. Но наша игра в обороне – это тихий ужас.
Как началась эта белиберда с матча с «Тамбовом», когда мы сами себе сделали неудачный результат, так сегодня и продолжилась. Но там мы хотя бы не уступили по движению, по организации. А сегодня второй тайм просто провалили.
Вина полностью лежит на мне. Наверное, какой-то разговор с руководством будет. Так продолжать нельзя. Выводы какие-то надо делать", — цитирует Петракова пресс-служба ФНЛ.
В таблице первенства ФНЛ «Томь» (14 очков) занимает 12-е место.