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Гол Сакалы принёс «Спартаку-2» победу над «Томью»

16 сентября 2017, суббота. 15:59 Футбол

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Спартак-2» обыграл в гостях «Томь» со счётом 2:1.

Красно-белые вышли вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Данил Полубояринов. Хозяев сумели достаточно быстро отыграться — на 23-й минуте счёт сравнял Анте Пульич. Победный мяч гости забили за 10 минут до конца основного времени второго тайма — отличился Фэшн Сакала.

В таблице первенства ФНЛ «Спартак-2» (23 очка) располагается на шестой строчке, а «Томь» (14) занимает 12-е место.

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
16 сентября 2017, суббота. 14:00 МСК
Томь
Томск
1 : 2
Спартак-2
Москва
0:1 – Полубояринов – 15, 1:1 – Пульич – 23, 1:2 – Сакала – 80
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-2 Томь Фэшн Сакала
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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