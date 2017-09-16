Шалимов: «Краснодар» давно не забивал пять голов, игра во всём была позитивная

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал крупную победу над махачкалинским «Анжи» (5:1) в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Итоги матча хорошие. Мы давно пять не забивали. И помимо этих пяти, имели ещё очень много моментов. Жаль, что пропустили, но мы довольны и содержанием игры, и результатом, и тем, что после долгой травмы вернулся Окриашвили, и первыми голами Вандерсона, и Федей Смоловым… В общем, игра во всём позитивная», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».
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