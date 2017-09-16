Скрипченко: надо признать — «Анжи» с «Краснодаром» в разных весовых категориях

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от поражения в матче 10-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«Заслуженная победа «Краснодара». Надо признать, что сегодня мы с «Краснодаром» в разных весовых категориях. Надо принимать это поражение и понимать, что работы непочатый край.
Не хотелось бы говорить о перипетиях матча, но забей Маркелов в первом тайме — и игра могла бы пойти по-другому сценарию», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
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