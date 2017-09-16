Тренер «Уотфорда»: 2 гола «Сити» забил из офсайда, а нам не дали чистый пенальти

Главный тренер «Уотфорда» Марку Силва поделился впечатлениями от поражения в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» со счётом 0:6.
«Понимали, что будет сложно противостоять «Ман Сити», они очень сильны. Первый и третий голы соперник забил из офсайда, такие мячи нельзя засчитывать. Ещё судья не дал чистый пенальти в ворота «Ман Сити» в эпизоде с Чалобой. Сегодня всё давалось нам очень трудно.
Соперник заслуженно взял три очка. Мы многому научились после этого матча. Нельзя было так ошибаться, но хочу отметить, что сложно играть при таком судействе», — цитирует Силву ВВС.
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