Гвардиола: Агуэро и Жезус доказали, что могут хорошо играть вместе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от гостевого матча 5-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (6:0).
«Голы Серхио Агуэро говорят сами за себя. Он настоящий мастер и сегодня порадовал нас хет-триком. В прошлом сезоне Габриэл Жезус принял участие только в восьми матчах, но я думал о том, что Агуэро и Жезус могут хорошо играть вместе, что они и доказали сегодня. Габриэл — настоящий боец и во многом помогает команде.
Но сегодня все игроки были на высоте. Одержать победу на стадионе «Уотфорда» со счётом 6:0 просто замечательно, особенно сразу после выездного матча Лиги чемпионов. Сегодня игроки действовали как один, и мы очень довольны результатом. Всегда трудно проводить матч после европейских поединков. Я доволен тем, как игроки отнеслись к этой встрече, а также результатом и отличным футболом.
Победы придают игрокам уверенности в своих силах. Мы здесь для того, чтобы побеждать. Следующий этап – поединок с «Вест Бромом», и до следующего международного перерыва будет ещё несколько важных матчей. Прошлый сезон мы тоже начали хорошо, но нельзя забывать о том, что это только начало. Хочу ещё раз поблагодарить клуб за новых игроков — изменения в команде помогают всем «горожанам» играть лучше», — цитирует Гвардиолу сайт клуба.