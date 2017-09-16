«Атлетико» минимально обыграл «Малагу» в первом матче на новом стадионе

«Атлетико» одержал победу со счётом 1:0 над «Малагой» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. «Матрасники» провели первую игру на новом стадионе «Ванда Метрополитано», который вмещает почти 68 000 зрителей. Встречу с «Малагой» посетили 63 114 болельщиков.
Первый гол в истории нового стадиона «Атлетико» на 61-й минуте забил Антуан Гризманн. В итоге этот мяч стал единственным в матче. Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
«Атлетико» набрал восемь очков и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Малага» (0) располагается на последней позиции.