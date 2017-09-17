Тарханов: «Рубин» прибавил во многих компонентах

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов выступил на пресс-конференции после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином». В Казани екатеринбургская команда одержала победу с минимальным счётом, единственный гол на 87-й минуте забил Эрик Бикфалви.
«Игра была хорошая. Было много борьбы, единоборств, комбинаций. «Рубин» играет в атлетичный, мощный футбол, мы по-другому играем. У «Рубина» мощное нападение, Канунников, Азмун борьбу навязывают. Команда хорошая. По сравнению с прошлым годом во многих компонентах очень прибавила. У нас был провал 15 минут второго тайма. Команда затряслась, хотя острых моментов не было, но напряжение было большое. Потом перевели в другое русло, пошла равная игра, потом сумели забить.
Грасия (бывший главный тренер „Рубина“. — Прим. „Чемпионата“) пытался играть в комбинационный футбол, это неплохо получалось. Сейчас более атлетичный, более дисциплинированный футбол. Сегодня «Рубин» в концовке большие силы бросил в атаку, чтобы нас дожать, но мы провели контратаку и забили.
Что касается защиты, то новая пара была сегодня. Думаю, справились. Единственное, что Емельянов мимо махнул, после чего был выход, но Чернов всё сделал, чтобы достать и не дать пробить. Воздух проигрывали и Азмуну, и Канунникову, но мешали им, и либо точных ударов не было, либо вратарь ликвидировал угрозы.
Я проповедую контроль мяча, быстрый футбол. «Рубин» хорошо в прессинг играет, мы это знали, и у нас было много атак, когда мы выходили из этих ситуаций», — заявил Тарханов.