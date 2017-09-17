Лукаку: игроки «Манчестер Юнайтед» знают, что могут играть ещё лучше

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал домашнюю победу над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ. Бельгийский форвард перешёл в стан манкунианцев как раз из ливерпульского клуба минувшим летом.
«Мы могли забить больше ещё в первом тайме, однако были недостаточно хладнокровны. «Эвертон» создал нам проблемы в центре поля, поэтому в перерыве Моуринью подсказал нам, как с ними справляться. Во втором тайме «Эвертон» многое контролировал, но в конце сказалась разница в классе.
Что касается моего гола в ворота бывшего клуба и его празднования, то это лишь очередной гол, и я рад победе своей команды. Просто немного пошутил после того, как промахнулся со штрафного.
«Манчестер Сити»? Мы не следим за оппонентами, а сконцентрированы на собственном выступлении. Мы знаем, что можем играть ещё лучше, чем сегодня», — цитирует Лукаку BBC Sport.