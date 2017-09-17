«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»

На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0 разгромил «Эвертон».
Манкунианцы вышли вперёд уже на 4-й минуте — точным ударом отметился Луис Антонио Валенсия, который забил на «Олд Траффорд» впервые с 11 января 2014 года (1345 дней). Ещё три мяча хозяева забили в концовке — на 83-й минуте отличился Генрих Мхитарян, на 89-й — Ромелу Лукаку, а в компенсированное время Антони Марсьяль реализовал пенальти.
«МЮ» в третий раз за пять стартовых туров выиграл со счётом 4:0. Подопечные Жозе Моуринью делят лидерство в таблице АПЛ с «Манчестер Сити». Обе команды набрали по 13 очков. Что касается «Эвертона», то подопечные Рональда Кумана набрали всего четыре очка и располагаются на 18-й строчке.