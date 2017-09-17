Куман – о проигрыше «МЮ»: иногда получаешь в свои ворота больше, чем заслужил

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:4) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.
«Иногда ты получаешь в свои ворота больше, чем заслужил. При счёте 0:1 мы сделали большую ошибку, после чего игра была закончена. Однако то, что я увидел сегодня в исполнении своей команды, меня порадовало. Это порадовало меня больше, чем после нашего прошлого матча в Лиге Европы в четверг.
Мы прибавили в плане игры и уверенности в собственных силах. Не каждая команда здесь сможет создать два таких момента, которые были у нас. Мы не забили, а затем пропустили в свои ворота второй мяч.
Сегодня «МЮ» показал нам, какими хладнокровными нужно быть. Впереди у нас четыре домашних матча, в которых надо побеждать, иначе у нас будут проблемы», — цитирует Кумана BBC Sport.