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Зидан: это ещё не лучшая версия Бэйла, но шаг за шагом мы к ней придём

18 сентября 2017, понедельник. 01:54 Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Реалом Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Мы добились победы на характере, потому что играть на этом стадионе всегда тяжело. Мы провели все 90 минут на отличном уровне, особенно первую часть матча. Все вместе мы отлично справились. Нужно поздравить моих игроков с тем, что они не ушли с поля без гола в 73-м матче кряду. Мы постараемся продлить эту серию, но самым главным является победа и игра, которую мы показали.

Бэйл провёл отличный матч, и я говорю не только о забитом мяче. Я рад, что он отличился, потому что ему это было нужно. Это ещё не лучшая версия Гарета, но шаг за шагом мы к ней придём. Я знаю, что он способен на большее, но нужно иметь терпение. Он доволен своим голом, но он также немало поработал в защите.

Майораль является частью команды, и сегодня он это продемонстрировал. Он хорошо поработал, а также забил гол. Я рад за него, потому что его роль в команде важна», — приводит слова Зидана официальный сайт «сливочных».

«Реал» на выезде выиграл у «Реала Сосьедад»
Источник: Официальный сайт ФК "Реал" (Мадрид) Сообщить об ошибке
Теги
Реал Сосьедад ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Зинедин Зидан
Новости. Футбол
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