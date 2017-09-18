К. Навас: «Реал» показал совершенно другое отношение к игре

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас поделился впечатлениями от победы над «Реалом Сосьедад» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Мы очень счастливы. Слава Богу, мы заработали три очка, которые были очень важны. Мы знали, какие ошибки допустили в предыдущих матчах, и сегодня исправили их. Команда показал совершенно другое отношение к игре.
Бэйл — отличный игрок, который всегда нам помогает. Несмотря на то, что о нём говорят люди, он всегда старается на поле. Сегодня он был вознаграждён за это. Он профессионал и знает, что мы его всегда поддержим. Он доказал, что является высококлассным игроком", — приводит слова Наваса официальный сайт «Реала».