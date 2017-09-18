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Карвахаль назвал полузащитника «Леванте» Лерма обезьяной

18 сентября 2017, понедельник. 14:02 Футбол

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме, пишет Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo. Эпизод произошёл в матче 3-го тура с «Леванте» (1:1).

На 66-й минуте Карвахаль грубо сыграл против полузащитника «Леванте» Хефферсона Лермы, после чего назвал соперника обезьяной, но арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес слова Карвахаля не услышал, однако показал защитнику жёлтую карточку за грубую игру. Под занавес встречи Лерма вновь оказался в центре внимания, уже после удара Марсело, который на 89-й минуте был удалён с поля.

В связи с тем что арбитр встречи в рапорте данный эпизод не указал, Ла Лига самостоятельно намерена начать расследование данного инцидента.

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Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Леванте ФК Реал Мадрид Даниэль Карвахаль
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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