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Федун: кризис в «Спартаке» существует только в газетах

18 сентября 2017, понедельник. 14:17 Футбол

Президент «Спартака» Леонид Федун не считает, что в его команде настал кризис, а также ответил на вопрос о доверии к главному тренеру Массимо Каррере. Действующий чемпион России упустил победу над «Тосно» (2:2) и теперь занимает 8-е место в РФПЛ.

«Есть ли кредит доверия к Каррере? А почему его не может быть? Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, всё объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряжённого чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придётся тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска.

Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на всё это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьётся, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста «Спартака», – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как «Зенит» или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаём и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Каррера – аут? Как «особенный» становится крайним
Главный тренер «Спартака» приближается к отставке после ничьей с «Тосно», но он ли сломал чемпионскую команду?
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Леонид Федун Массимо Каррера
Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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