Невилл: я считал Валенсию затычкой на время, но он просто великолепен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил восхищение полузащитником манкунианцев Луисом Антонио Валенсией после домашней победы над «Эвертоном» (4:0) в матче 5-го тура АПЛ.
«Он показывает выдающийся футбол в последние два года. У меня были сомнения относительно того, поможет ли он команде в долгосрочной перспективе, я думал, что он скорее затычка на время, пока не подпишут по-настоящему сильного правого защитника.
Но Валенсия просто великолепен, он сильный, быстрый, поддерживает атаку и не делает ошибок. „МЮ“ не нужен новый правый защитник. Я думал, что они подписали Маттео Дармиана как правого защитника, но Валенсия на голову лучше него», — цитирует Невилла Sky Sports.
Видео гола Валенсии доступно в «Твиттере».
Мата: никакой эйфории в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нет