Батуренко: «Локомотив» получил по ушам за плохую игру в первом тайме

Тренер «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал о домашнем поражении от «Амкара» (0:1) в десятом туре РФПЛ.
«Нет никакого резона пенять на плотный график. Все футболисты понимали, чего мы ждали от них. Такие матчи надо вытаскивать. Сегодня мы не проявили достаточных моральных и физических усилий, чтобы хотя бы сыграть вничью. После перерыва на сборную у ребят недостаёт этих самых качеств. Сборники, возможно, отвыкли от соревновательного процесса. Не то что расслабились, но кондиции эти потеряли. Нельзя сказать, что мы не хотели выиграть… Несобранность присутствовала.
Вся игра была впереди, просто надо было перестроиться, но не получилось. Мы привыкли, что плохо играем первые таймы, и сегодня получили по ушам за это. На первой минуте мы пропустили гол: стандартное положение, все знают, кто на какой точке должен быть, но нам забивают", — цитирует Батуренко сайт «Локомотива».