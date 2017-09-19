Вратарь «Фиорентины»: в первую очередь нужно остановить «Ювентус», а не Дибалу

Вратарь «Фиорентины» Марко Спортьелло считает, что его команде по силам остановить «Ювентус», который выиграл все четыре матча в Серии А в нынешнем сезоне, и нападающего туринцев Пауло Дибалу, который забил в этих встречах восемь голов.
«Дибала — великолепный игрок в потрясающей форме. Но я думаю, что в первую очередь нам нужно остановить „Ювентус“, а не Дибалу. В составе туринцев играют футболисты мирового уровня, но мы будем стараться», — приводит слова Спортьелло Football Italia со ссылкой на TgR Toscana.
Матч 5-го тура Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» пройдёт 20 сентября в Турине, начало — в 21:45 мск.
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