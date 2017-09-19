«Ювентус» рассматривает Облака в качестве потенциальной замены Буффону

«Ювентус» рассматривает голкипера «Атлетико» Яна Облака в качестве потенциальной замены Джанлуиджи Буффону, сообщает AS. Туринский клуб минувшим летом приобрёл поляка Войцеха Щенсны, однако по-прежнему ищет голкипера более высокого уровня. Для 39-летнего Буффона сезон-2017/18, скорее всего, станет последним в его карьере.
Соглашение 24-летнего Облака с «матрасниками» рассчитано до 2021 года. В его контракте прописана сумма отступных в размере € 100 млн.
В сезоне-2016/17 Облак провёл 30 матчей в чемпионате Испании и пропустил 21 гол.
Буффон в конце сезона может перейти в MLS или занять должность в ФИФА