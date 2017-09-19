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Занев: о том, что провожу 100-й матч за «Амкар», узнал из программки «Локо»

19 сентября 2017, вторник. 10:26 Футбол

Защитник и капитан «Амкара» Петар Занев поделился впечатлением от 100-го матча в составе пермского клуба. Пришёлся он на встречу 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Очень рад, что сыграл 100 игр за команду. Надеюсь, будет ещё больше матчей и побед. Радует, что обыграли «Локомотив» в юбилейный день. Надеюсь, команда начнёт играть лучше и потихоньку будем подниматься наверх. Как я уже говорил, нам нужно забивать.

Про свой 100-й матч узнал за 10 минут до игры, в программке «Локомотива». К сожалению, у меня была травма, из-за которой я не играл 7 месяцев. Хотелось провести за «Амкар» больше матчей», — сказал Занев в беседе с пресс-службой клуба.

Занев провёл 100-й матч за «Амкар»
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Локомотив Петар Занев
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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