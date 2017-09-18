Занев провёл 100-й матч за «Амкар»

Выездная игра 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0) стала сотой в составе «Амкара» в РФПЛ для 31-летнего капитана команды Петара Занева. Он дебютировал в составе «Амкара» 16 июля 2013 года в матче с «Томью», который завершился со счетом 2:0 в пользу красно-черных.
«Из этих ста матчей Петар 92 отыграл полностью, а на замену и вовсе выходил в «Амкаре» всего однажды. На его счету – четыре гола в ворота соперников красно-черных. После перехода в «Амкар» Занев стал твёрдым игроком основного состава сборной Болгарии, за которую он провёл 28 матчей.
«Без болгара нет «Амкара» — капитан команды, летом продливший контракт с клубом еще на три года, является достойным продолжателем замечательной клубной традиции. Поздравляем Петара с футбольным юбилеем и желаем ему провести в составе команды еще немало ярких матчей», — говорится на сайте «Амкара».