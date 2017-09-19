«Краснодар» покажет матч Кубка России с «Томью» в прямом эфире

«Краснодар» на своём канале в YouTube в прямом эфире покажет матч 1/16 финала Кубка России с «Томью». Об этом говорится на официальном сайте «горожан».
«Всеми правами на телевизионную трансляцию матчей Олимп Кубка России по футболу сезона-2017/2018 обладает ООО «Национальный спортивный телеканал» («Матч ТВ»). По независящим от нас причинам он не планирует транслировать игру «Томь» – «Краснодар» ни на одном из каналов своей системы.
Ввиду этого ФК «Краснодар» отправляет в Томск свою видеогруппу с полупрофессиональным телевизионным оборудованием для обеспечения прямой трансляции матча посредством сети Интернет на официальном сайте клуба и клубном канале YouTube. Заранее приносим извинения за возможные технические проблемы во время трансляции», — говорится в заявлении.
Матч «Томь» — «Краснодар» состоится 20 сентября. Начало – в 15:00 мск.