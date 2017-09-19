Юрченко: рады, что после матча со «Спартаком» у «Тосно» прибавилось болельщиков

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал изменение отношения к футболистам команды после домашней ничьей со «Спартаком» со счётом 2:2.
«Здорово, что после матча со „Спартаком“ у „Тосно“ прибавилось болельщиков. Мы этому рады. Нас стали узнавать на улице? Обычно мы ни от кого не скрываемся, ходим, как и все люди. В принципе, как раньше не узнавали и не подходили, так и сейчас.
Цель „Тосно“ на сезон? Побеждать в каждом матче и доказывать самим себе, что достойны и сильнее тех, с кем играем. Будем стремиться прогрессировать, прибавлять от игры к игре, привлекая тем самым болельщиков на трибуны.
Перед встречами с „Уралом“ и „Ахматом“ мысли только позитивные. Будем стремиться выиграть оба матча, и должно быть в сумме шесть очков», — сказал Юрченко в эфире «Спорт FM Санкт-Петербург».