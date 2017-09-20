Видео: лучшие гол, сейв и игрок четвёртого тура чемпионата Испании

Официальный канал испанской Примеры в YouTube опубликовал видео, в котором подвёл итоги четвёртого тура чемпионата Испании. Были названы лучший гол, лучшее спасение и лучший игрок тура.
Лучшим голом признан мяч, который полузащитник «Хетафе» Гаку Сибасаки забил в ворота «Барселоны». На 39-й минуте японец открыл счёт великолепным ударом из-за пределов штрафной. Встреча завершилась победой каталонцев со счётом 2:1.
Лучшим спасением признан сейв голкипера «Леванте» Рауля Фернандеса в матче с «Валенсией» (1:1). Он отразил удар головой в упор полузащитника «летучих мышей» Карлоса Солера.
Лучшим игроком тура признан полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес. Он оформил дубль в матче с «Депортиво» и принёс своей команде победу со счётом 2:1.
Видео можно посмотреть на официальном канале Примеры в YouTube.