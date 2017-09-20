Федерация футбола Казахстана поддержала Бородюка, несмотря на пять поражений

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк пользуется поддержкой местной федерации футбола, несмотря на пять поражений подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил спортивный менеджер Федерации футбола Казахстана Игорь Утробин в ходе заседания тренерского совета. Главный тренер Александр Бородюк также прокомментировал свою работу.
«Результат, конечно, неудовлетворительный. Наши игроки не должны допускать такие ошибки. Футболисты более высокого класса не прощают их. Команда часто контролирует мяч. К примеру, в играх с Польшей и Данией процент владения мячом у нас был в районе 54-57 процентов. Это говорит о том, что по этим показателям мы играем на равных, может быть, даже немного превосходим соперника. У наших игроков присутствует и индивидуальное мастерство. В матче с Черногорией футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, при этом 7 из них пришлись в створ. Реализация моментов нас нередко подводит. С точки психологии претензий к ребятам нет — они с радостью приезжают в расположение сборной. Огорчает тот факт, что мы не можем играть на высоких скоростях. Игрокам не хватает уверенности в себе. Нам необходимо научиться справляться с той атмосферой, которая, к примеру, была в Польше. В Варшаве местную команду поддерживало почти 60 тысяч болельщиков. Хотелось бы отметить, что мы нуждаемся в игроках с международным опытом. В той же сборной Армении имеется 5-6 игроков, которые выступают в европейских чемпионатах», — рассказал Бородюк.
В восьми матчах квалификации ЧМ-2018 сборная Казахстана дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражения. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».