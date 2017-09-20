175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Федерация футбола Казахстана поддержала Бородюка, несмотря на пять поражений

20 сентября 2017, среда. 10:26 Футбол

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк пользуется поддержкой местной федерации футбола, несмотря на пять поражений подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил спортивный менеджер Федерации футбола Казахстана Игорь Утробин в ходе заседания тренерского совета. Главный тренер Александр Бородюк также прокомментировал свою работу.

«Результат, конечно, неудовлетворительный. Наши игроки не должны допускать такие ошибки. Футболисты более высокого класса не прощают их. Команда часто контролирует мяч. К примеру, в играх с Польшей и Данией процент владения мячом у нас был в районе 54-57 процентов. Это говорит о том, что по этим показателям мы играем на равных, может быть, даже немного превосходим соперника. У наших игроков присутствует и индивидуальное мастерство. В матче с Черногорией футболисты нанесли 17 ударов по воротам соперника, при этом 7 из них пришлись в створ. Реализация моментов нас нередко подводит. С точки психологии претензий к ребятам нет — они с радостью приезжают в расположение сборной. Огорчает тот факт, что мы не можем играть на высоких скоростях. Игрокам не хватает уверенности в себе. Нам необходимо научиться справляться с той атмосферой, которая, к примеру, была в Польше. В Варшаве местную команду поддерживало почти 60 тысяч болельщиков. Хотелось бы отметить, что мы нуждаемся в игроках с международным опытом. В той же сборной Армении имеется 5-6 игроков, которые выступают в европейских чемпионатах», — рассказал Бородюк.

В восьми матчах квалификации ЧМ-2018 сборная Казахстана дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражения. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
Источник: Официальный сайт Федерации футбола Казахстана Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Казахстана - Футбол Александр Бородюк ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
20 сентября 2017, среда
10:26 Федерация футбола Казахстана поддержала Бородюка, несмотря на пять поражений
19 сентября 2017, вторник
19:01 Трезеге: в лице Мостового и Карпина проявилась футбольная сила России
18:30 Федерация футбола Буркина-Фасо оспорит решение переиграть матч ЮАР — Сенегал
17:53 Шевченко: опыт Воронина поможет сборной Украины, он хорошо знает немецкий футбол
17:44 Журналистам, освещающим ЧМ-2018, предложили дать право бесплатного проезда
14:38 Промес вошёл в расширенный состав сборной Нидерландов на матчи отбора ЧМ-2018
14:11 Хавбек ЦСКА Миланов не вызван в сборную Болгарии на матчи квалификации ЧМ-2018
12:36 На финал чемпионата мира – 2018 подано 83 тыс. заявок, на матч-открытие 60 тыс.
12:32 Россияне не смогут передать билеты четвёртой категории иностранным болельщикам
12:30 На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано почти 1 млн заявок
11:52 В Челябинск привезли кубок мира по футболу
09:52 Контракт Воронина со сборной Украины рассчитан до конца отбора на ЧМ-2018
00:02 Воронин стал скаутом сборной Украины
18 сентября 2017, понедельник
21:17 Стротман: у сборной Нидерландов нет топ-игроков, которые были раньше
01:57 Черчесов объяснил Лебедеву, почему сборная России сыграла с «Динамо»
01:28 Черчесов: кто заставляет меня говорить не о футболе, того в сборной нет
01:07 Черчесов: сборной России Дибала не нужен
16 сентября 2017, суббота
14:29 Фред – о вызове в сборную Бразилии: сначала подумал, что это шутка
13:46 Нобоа впервые за долгое время не получит вызов в сборную Эквадора
12:18 Ярмоленко: положение в группе запутанное, но всё зависит лишь от сборной Украины
11:11 Марсель Коллер покинет пост главного тренера сборной Австрии спустя 6 лет работы
15 сентября 2017, пятница
20:58 Жевнов: сборная Беларуси с каждым циклом становится слабее
20:07 Три игрока «Зенита» вызваны в сборную Аргентины на матчи с Перу и Эквадором
18:44 Более 500 тыс. заявок было отправлено за первые сутки продаж билетов на ЧМ-2018
18:23 Четыре игрока «ПСЖ» вызваны в сборную Бразилии, Жулиано – вне состава
16:54 Возвращение хавбека «Челси» Дринкуотера до матчей сборных в октябре маловероятно
14:42 В Омске встретили кубок чемпионата мира
14:22 Экс-форвард «Локомотива» Кайседо объявил о завершении международной карьеры
10:02 На чемпионат мира в Россию могут приехать около 1 млн иностранных туристов
02:13 Аргентинец Бауса сменил ван Марвейка на посту главного тренера Саудовской Аравии
01:12 Фурсенко: приглашать Кокорина в сборную или нет – это выбор Мутко и Черчесова
14 сентября 2017, четверг
20:18 Петреску отклонил предложение возглавить сборную Румынии
19:38 Рауш: я тот самый парень, который может все 90 минут отрабатывать на фланге
19:32 Даум покинул пост главного тренера сборной Румынии
18:56 Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран в ноябре
18:42 ФИФА утвердила процедуру жеребьёвки финальной части ЧМ-2018
16:26 На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон
15:46 Симонян: безусловно, чемпионат мира Россия проведёт на высшем уровне
15:25 FA хочет доказать, что Алли показал оскорбительный жест Уолкеру, а не судье
14:55 Самый дешёвый билет на матч Россия – Южная Корея стоит 300 рублей
12:11 Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата мира — 2018
03:29 Уволен тренер сборной Эквадора из-за слабых результатов в квалификации ЧМ-2018
01:53 Погба не сыграет в матче «МЮ» с ЦСКА в Москве
00:40 Сорокин: не понял, почему FA переживает по поводу кибербезопасности во время ЧМ
13 сентября 2017, среда
22:41 Вентура: будь в Италии более талантливое поколение, проблем было бы меньше
Все новости RSS
Партнерский контент